Perfume que realça o cheiro da pessoa que o usa é eleito o melhor de 2018

Perfume da Glossier custa 60 dólares Foto: Divulgação/Glossier

O perfume You, da marca moderninha de maquiagem Glossier, causou um rebuliço no mundo dos cosméticos quando foi lançado, já que ele surgiu com uma proposta única: apenas realçar o cheiro natural da pessoa que o usa.

Segundo a marca, as essências da fragrância se fundem com os óleos naturais produzidos pelo corpo, com notas de base de abelmosco, ambroxan e almíscar. Em outras palavras, o perfume cheira como a pessoa que o usa, só que melhor.

E, agora esta inovação foi aprovada pelos especialistas da indústria. Na premiação The Fragrance Foundation, o perfume ganhou o prêmio de fragrância do ano na categoria popular.

Tom Ford Fabulous levou o prêmio de feminino de luxo e Tom Ford Oud Minérale de masculino de luxo.