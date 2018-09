Perfil no Instagram denuncia histórias de assédio moral na indústria da moda

Em 'O Diabo Veste Prada', Miranda Priestly tem atitudes abusivas com as suas funcionárias Foto: Divulgação/ IMDB

O filme O Diabo Veste Prada se tornou um clássico dos amantes do mundo da moda. Mas, o que muitos não sabem é que as cenas em que Miranda Priestly humilha Andy, sua assistente, são bem próximas de alguns casos reais na indústria da moda.

A conta Fashion Assistents no Instagram começou como um perfil que apenas compartilhava memes relacionados à vida dos fashionistas, porém, logo se tornou um local de denúncia. Diversas mensagens anônimas estão sendo postadas no feed com histórias sobre assédio moral em várias áreas da indústria. Os relatos dividem problemas que vão desde não serem pagos pelo trabalho feito, até mesmo situações vexatórias sobre aparência e hábitos alimentares. "Ela estava gritando e começou a chutar e atirar tudo que estava em sua frente. Infelizmente, uma das coisas que vieram na minha direção foi um par de botas acima do joelho, da Louboutin", diz um dos posts.