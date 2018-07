Perfil no Instagram compara looks de passarela e do tapete vermelho

Conta no Instagram comparou look usado por Marina Ruy Barbosa no Emmy Internacional com a passarela da Valentino Foto: Instagram/ @checkthetag

O perfil no Instagram Check the Tag é um banco de dados de créditos de looks. Criado por uma brasileira, Kathleen Miozzo, a conta reúne fotos de celebridades em eventos em montagens ao lado da roupa sendo desfilada. Na legenda, sempre está escrito o nome da marca da produção, o evento no qual celebridade usou a peça e quando ela foi apresentada na passarela.

Apenas uma hora depois de Beyoncé postar na internet seu look de ontem, 23, durante o Dia de Ação de Graças, o Check the Tag divulgou os créditos do visual. Além de eventos, o perfil também mostra de onde são os looks das fashionistas em momentos descontraídos, como o maiô que Olivia Wilde usou recentemente em suas férias.

Who: Beyoncé Wearing: Burberry coat, vintage Chanel earrings and Mark Cross bag Instagram Uma publicação compartilhada por Check the Tag (@checkthetag) em Nov 23, 2017 às 3:40 PST

Who: Olivia Wilde Wearing: Solid & Striped Where: vacationing in Hawaii Getty Uma publicação compartilhada por Check the Tag (@checkthetag) em Nov 22, 2017 às 10:32 PST