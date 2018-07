Penélope Cruz estará no elenco de 'Zoolander 2'

Foto: AP

O ator Ben Stiller confirmou, por meio de sua conta no Instagram, que a espanhola Penélope Cruz fará parte do elenco do filme "Zoolander 2", comédia que ele mesmo protagoniza, dirige e produz, e que estreará em fevereiro de 2016.

"Entusiasmado em anunciar que Penélope 'pequena Penny' Cruz se uniu ao elenco de 'Zoolander 2'!", escreveu Stiller, que usou uma foto da atriz criança para confirmar a participação.

No primeiro "Zoolander", lançado em 2001, Stiller é Derek Zoolander, um modelo que precisa lidar com a chegada de um novato, Hansel McDonald, personagem de Owen Wilson, que rouba muitos de seus flashes. Na sequência, os dois veem suas carreiras ameaçadas por um terceiro concorrente.

Em março, Stiller e Wilson invadiram o desfile de Valentino na Semana da Moda de Paris caracterizados como os personagens do filme.