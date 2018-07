Peças do figurino da saga 'Crepúsculo' serão leiloadas na internet

Vestido usado por Kristen Stweart quando sua personagem se torna vampira é uma das peças que está à venda Foto: Reprodução de cena de 'Amanhecer parte 2' (2012)/Paris Filmes

Esta notícia irá animar os fãs da saga 'Crepúsculo': itens do figurino e do cenário serão leilados a partir desta segunda, 6. Ao todo, 600 peças usadas nos filmes que estarão à venda no site norte-americano Prop Store, que comercializa itens de colecionador para amantes do cinema.

Entre os produtos que prometem fazer sucesso com os fãs da saga estão o vestido azul usado por Bella (Kristen Stewart) quando ela vira vampira e a camisa de baseball de Edward (Robert Pattinson).

O leilão fica ao ar até dia 17 de novembro e, segundo o portal TMZ, todas as peças terão o lance inicial de 50 dólares (R$ 164).