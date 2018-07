Peças com franjas invadem as vitrines

Foto:

A década de 70 está na moda mais uma vez. Peças e adereços que marcaram a cultura hippie roubam a cena e trazem looks boêmios para o guarda-roupa. Túnica, calça flare, chapéu de feltro... Tudo isso está em alta ao lado das onipresentes franjas em estilo western. Por ser um detalhe charmoso, elas foram aplicadas em botas, bolsas, coletes, jaquetas e peças variadas. 'A peça de franja do momento é a saia mídi. De preferência a que tem a parte de cima lisa e as franjas começam a cair a partir do meio da coxa', diz Marcela Belleza, editora de moda da Revista Estilo.

Naturalmente, peças com franjas chamam a atenção, portanto é importante tomar alguns cuidados na hora de compor os looks. Segundo o stylist e apresentador Arlindo Grund, franjas devem ser evitadas, por exemplo, no ambiente corporativo. 'As franjas remetem à descontração e a um clima western. Também podem remeter aos anos 20. Mas, em ambos os casos, melhor não levá-las para o ambiente de trabalho.' Para Marcela, tudo depende muito do material que a peça for feita. 'O mais comum é encontrar franjas em camurça. As saias rendem produções noturnas, pois são poderosas, e exigem complementos bacanas. Já as botas, bolsas e jaquetas são super possíveis para o dia a dia combinadas com peças em jeans', sugere.

Cada peça que recebe a franja merece uma atenção especial. A bota, por exemplo, é uma delas. Nessa temporada, o cano baixo ganha as ruas. Salto? Não, dessa vez. Ponto para o conforto! 'Use as botinhas com vestidos longos, de preferência fluidos. Dessa forma, não fica caricato.', diz Arlindo.

No caso das bolsas, temos aqui duas opções de produção. Arlindo sugere o look total jeans. 'Se quiser arriscar, brinque com lavagens diferenciadas. Caso contrário, use peças com as mesmas lavagens.' Já Marcela aposta nos vestidos lânguidos soltos, maxi tricôs e botas de cano médio com salto grosso. 'Para mim, essa é a melhor pedida.'