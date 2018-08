'Peça de grife não significa beleza', diz Juliana Paes

Juliana Paes é a estrela da campanha de sua coleção para a Triumph Foto: Divulgação/Triumph

Juliana Paes, considerada uma das mulheres mais sensuais do Brasil, agora investe no mundo da moda e lança sua primeira coleção de lingeries em parceria com a Triumph. "É algo que eu entendo, sempre curti muito", conta ela ao E+. "A ideia inicial era eu só participar da campanha, mas a coisa foi tomando corpo e eles perceberam minha paixão pelo assunto."

A atriz conta que participou ativamente do desenvolvimento das peças, em parceria com a equipe de criação da marca. "É um sonho para mim, pude pensar nos tons que vão atender bem a mulher brasileira, escolher os tecidos", explica Juliana. No processo criativo, sua prioridade foi criar peças confortáveis.

"Tenho acesso à tudo, tanto marcas super básicas e baratas quanto as grifadas. E peça de grife não significa beleza nem conforto. Às vezes elas incomodam, amassam o peito, achatam o bumbum. O que vale é um bom corte", conta a atriz. "Pensamos em uma lingerie que vestisse bem o corpo curvilíneo da brasileira."

Mas, ao contrário do que muitos podem pensar, peças confortáveis podem ser muito sensuais. "Vestir uma boa lingerie faz diferença, tanto para a autoestima, quanto para o conforto. Uma peça com bom caimento faz você se sentir segura o dia inteiro", comenta. "É muito prazeroso saber que, por baixo da sua roupa tem uma peça muito bonita te vestindo."

Ao todo, são 18 peças na coleção de Juliana Paes para a Triumph, que chegar às lojas no segundo semestre de 2018. Entre as peças favoritas da atriz, estão as calcinhas, que são pequenas mas não apertam, e os bodys modeladores e os itens nude "é um tom de pele neutro, para a mulher brasileira, que, por mais branquinha que seja, é mais dourada que uma mulher nórdica."