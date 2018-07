Passo a Passo: Olho Marrom

. Foto: Felipe Rau/Estadão

1º passo - Comece aplicando um primer de sombras. O produto ajuda a reforçar as cores e ainda mantém a maquiagem na pele por mais tempo.

. Foto: Felipe Rau/Estadão

2º passo - Aplique uma sombra dourada, pode ser em tons de ouro velho, por toda a pálpebra móvel. Aqui utilizamos um produto cremoso em bastão, que facilita a aplicação e pode ser espalhada com o dedo, com batidinhas, o que dá um aspecto mais natural.

. Foto: Felipe Rau/Estadão

3º passo - Com um pincel fino, aplique sombra marrom na linha rente aos cílios.

. Foto: Felipe Rau/Estadão

4º passo - Repita na área de baixo dos olhos. Isso define o olhar.

. Foto: Felipe Rau/Estadão

5º passo - Para iluminar os olhos, passe uma sombra mais clara que seu tom de pele abaixo da sobrancelha. Caso queira usar o look no dia a dia, pule essa etapa.

. Foto: Felipe Rau/Estadão

6º passo - Finalize com máscara de cílios, tanto em cima, quanto embaixo. A dica é apostar em uma máscara com pincel pequeno, o que facilita a aplicação do produto nos cílios inferiores.