Passo a passo: dois makes com cristais para o carnaval

Mariana Ishizaka, make-up e brow artist da Benefit, ensina o passo a passo de duas maquiagens para o carnaval. Foto: SERGIO CASTRO/ESTADÃO

Três tendências do carnaval 2016: maiô colorido, flores no cabelo e cristais adesivos na maquiagem. Sim, é hora de ousar no visual e, para ajudar nessa missão, convocamos Mariana Ishizaka, make-up artist da marca americana Benefit, que mostra a seguir dois tutoriais certeiros. Antes de copiá-los, porém, vale se atentar a algumas dicas. A primeira: invista em produtos de qualidade, à prova d'água, que resistam ao suor e à chuva. 2) O conforto vem em primeiro lugar. Por isso, adapte a maquiagem ao seu estilo. Veja a seguir como fazer os makes cujo o destaque são os cristais. Os usados nas fotos foram os da linha Bling Brow, da Benefit, mas há diversas opções similares no mercado, ou você pode improvisar com o que já tem em casa.

Modelo Laíra Gomes cedida pela agencia Major Model Brasil