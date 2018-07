Passo a passo: coque romântico

Resultado final: penteado delicado e cheio de charme Foto: José Patrício/Estadão

1º passo - Comece desfiando toda a raíz do cabelo, para criar um volume, que será a base do penteado. Faça isso usando um pente fino em direção ao couro cabeludo. Para manter essa estrutura, aplique algum fixador, como um laquê não muito forte.

2º passo - Com uma escova, penteie o cabelo para tirar o aspecto bagunçado e colocar os fios em ordem.

3º passo - Faça um rabo de cavalo solto e de altura média. A ideia é que não fique muito preso, pois assim te dará mais liberdade na hora de montar o coque.

4º passo - Aqui uma dica de expert: para dar estrutura ao cabelo, isso é, deixar ele mais firme na hora do penteado, aplique um pó texturizador.

5º passo - Hora do coque! Dê uma volta com o cabelo ao redor do rabo de cavalo. Para deixá-lo bem preso, use grampos grandes.

6º passo - Para conquistar um look ainda mais feminino, coloque uma fita. Comece por baixo, cruze no topo da cabeça e finalize com um laço.

7º passo - Para o acabamento, coloque grampos pequenos no cabelo. Isso cria um aspecto mais natural, como se fossem marcas dos dedos.