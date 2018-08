Parentes de Rihanna fazem 'look do dia' em funeral

Tanella, irmã do jovem morto, foi uma das que compartilhou as fotos Foto: Instagram.com/@thisistanella

Ocorreu na terça, 9, em Barbados, o enterro de Tavon Kaiseen Alleyne, primo de Rihanna morto no dia 27 de dezembro. A cantora, assim como seus familiares, compartilhou o seu luto nas redes sociais, pedindo pelo fim da violência com armas e postando fotos do sepultamento do jovem.

Um fato, no entanto, chamou a atenção dos internautas: algumas parentes da artista, incluindo duas irmãs de Tavon, aproveitaram a situação para compartilhar seus 'looks do dia' no Instagram. A personal stylist Tanella inclusive usava os óculos da coleção de Rihanna para a Dior.

Veja as fotos:

Strength #RIPTavon Uma publicação compartilhada por Cody Louesia Clarke ✨ (@louesia_) em 9 de Jan, 2018 às 3:56 PST

Touched by an angel @merka_95 Uma publicação compartilhada por Tanella (@thisistanella) em 10 de Jan, 2018 às 9:37 PST