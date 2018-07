Para maquiadora de Madonna e Beyoncé, as mulheres deveriam usar menos maquiagem

Beyoncé usa desde maquiagens leves até visuais mais pesados Foto: Reprodução

"O segredo de beleza das estrelas sou eu", diz Francesca, rindo, antes de justificar a brincadeira. "Na verdade, não existem segredos, o mais importante é que elas cuidam bem da pele." Apesar de criar visuais dramáticos para as estrelas da indústria fonográfica, na vida real a expert defende a máxima menos é mais. Para ela, o essencial é cobrir as imperfeições do rosto, aplicar pó apenas nas regiões que precisam ficar sem brilho, usar máscara para cílios, passar um pouco de blush e hidratar os lábios.

Em suas clientes estrelas, Francesca vai do natural ao over. Beyoncé, por exemplo, gosta tanto do visual "acordei assim" quanto de sombras escuras e dramáticas. "Não há limites para o que ela gosta. Ela fica bem de qualquer maneira, pois não tem medo de arriscar”, conta a maquiadora, responsável pela beleza da cantora em diversos clipes. Beyoncé, por sua vez, assina o prefácio do livro de Francesca, “One Women 100 faces”, que reúne fotos de 100 tipos de make elaborados na face de uma única modelo.