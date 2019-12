Pantone escolhe o azul como a cor de 2020

Cor para o ano de 2020, segundo a Pantone. Foto: Pantone

A Pantone, empresa mundialmente conhecida por seu sistema de cores, anunciou que o Classic Blue, uma tonalidade de azul, é a cor para 2020.

De acordo com o anúncio, essa coloração remete à calma, confiança e conexão. Além disso, a companhia acredita que transmite "elegância em sua simplicidade".

"O azul traz uma sensação de paz e tranquilidade ao espírito humano, oferecendo refúgio. Ajudando na concentração e resiliência", afirma. A cor é a aposta da Pantone para colorir as novidades da moda, beleza, design e muitos outros segmentos que acompanham a marca.

Os especialistas da empresa tomam a decisão analisando uma série de fatores, como filmes, coleções de arte, novos artistas, destinos populares de viagem, novos estilos de vida e condições socioeconômicas.

Em 2019, a cor escolhida havia sido a coral, "um animado tom de laranja com um fundo de dourado", segundo a descrição. A inspiração veio direto do fundo do mar.

"Assim como os recifes de corais são uma fonte de sustento e abrigo para a vida marinha, o vibrante, e ao mesmo tempo maduro, Living Coral nos envolve com calor e nutrição para proporcionar conforto e flutuação em nosso ambiente continuamente mutável", comparou a empresa.