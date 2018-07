Pantacourt e blusas cigana estão entre as apostas para o verão

Rio de Janeiro - Se depender das marcas que apresentaram suas coleções de verão na tarde da última terça, 28, na praia do Leblon, o verão 2016 vai ser repleto de tecidos frescos e naturais, com modelagens soltas e estampas coloridas com um quê de África. Entre as apostas para a estação mais quente do ano, uma merece destaque: a polêmica pantacourt, ou pantalona curta. Febre nas décadas de 1970 e 1990,o modelo já apareceu em algumas coleções de grifes internacionais, ganhou as ruas no verão europeu e aora aparece por aqui nas coleções das marcas Enjoy, Zinco e Maria Valentina.

Ainda que componha looks modernos, a tendência exige cuidado: isso porque a calça, curta e larga, pode achatar a silhueta de mulheres muito baixinhas, sobretudo se combinada a sapatos que escondem o tornozelo. Mas nem só de controvérsia se faz o verão. Outras apostas das grifes são as blusas ciganas (que deixam os ombros à mostra) e as batas soltinhas com recortes delicados nas golas.

Sim, o visual 70's continua em alta, o que se nota também por meio da profusão de franjas e macacões. As franjas vêm principalmente em acessórios, mas ainda aparecem em detalhes de blusas, vestidos e coletes. O macacão ganhou versões soltinhas, leves e confortáveis. Já a modinha dos tops cropped parece estar ficando para trás.

Em tempos de instabilidade no mercado, algumas grifes também decidiram realizar mudanças em seu conceito. A carioca Richards passou a dar um toque mais feminino às suas roupas, sem perder a característica esportiva e aventureira. Peças de linho e algodão ganharam detalhes em seda, crepe, renda e recortes reveladores. A Farm, por sua vez, preferiu voltar às raízes com uma coleção que resgata o espírito carioca da marca. Estampas coloridas, vestidos longos soltinhos e peças em tricô ou crochê fazem parte da coleção de alto verão 2016, que deve chegar às lojas a partir de outubro.