Pais de indiana vítima de estupro repudiam ensaio fotográfico que lembra o ataque Sunil Kataria - REUTERS















Ataque de 2012 gerou um inconformismo generalizado na Índia, levando a dias de manifestações contra a violência disseminada contra as mulheres Imagens do ensaio fotográfico foram feitas pelo fotógrafo Raj Shetye, de Mumbai Foto: Reprodução

O ataque de 2012 gerou um inconformismo generalizado na Índia, levando a dias de manifestações contra a violência disseminada contra as mulheres e despertando questionamentos sobre o papel da mulher na maior economia do mundo.

A jovem atacada em 2012, uma fisioterapeuta de 23 anos, foi atraída a um ônibus ilegal em Nova Délhi e estuprada e torturada repetidamente por cinco homens e um adolescente, e morreu em consequência dos ferimentos. Dos seis acusados pelo crime, um cometeu suícidio na prisão e quatro foram condenados à morte. O adolescente foi enviado a um centro correcional.

As imagens do ensaio fotográfico foram feitas pelo fotógrafo Raj Shetye, de Mumbai, e publicadas nesta semana no site de fotografia Behance. A série de imagens mostra uma mulher com roupas diferentes se desvencilhando de um grupo de jovens em um ônibus. As fotos foram retiradas do site. A mãe da jovem assassinada disse à TV Reuters que o fotógrafo debochou de sua filha e tentou ferir seus pais.