Pai e filha fazem sucesso no Instagram com lindas fotos de seus cabelos afros

Benny Harlem e sua filha Jaxyn Foto: Reprodução/ Instagram @bennyharlem

O modelo e músico Benny Harlem compartilha no Instagram lindos cliques com sua filha Jaxyn sempre valorizando os cabelos afro dos dois. Com a iniciativa, ele conseguiu acumular mais de 308 mil seguidores na rede social e ser indicado na categoria trabalho social do 'Shorty Awards', premiação que reconhece influenciadores digitais.

Os vencedores são escolhidos por meio de uma combinação de votos do público e avaliação dos jurados. É possível votar em Benny clicando aqui.

Entre os vencedores da premiação, estão Taylor Swift, Malala Yousafzai, J. K. Rowling e PewDiePie.

Veja fotos da dupla:

@carineroitfeld Thank you so much! Was an absolute pleasure being featured in @crfashionbook Issue 09 Uma publicação compartilhada por bennyharlem (@bennyharlem) em Dez 29, 2016 às 12:51 PST

RUNAWAY ANGELS. Uma publicação compartilhada por bennyharlem (@bennyharlem) em Dez 9, 2016 às 6:47 PST

Apple don't fall far from the tree. Uma publicação compartilhada por bennyharlem (@bennyharlem) em Nov 3, 2016 às 1:12 PDT

Circumstances Change when we decide to change our Circumstances. Uma publicação compartilhada por bennyharlem (@bennyharlem) em Set 2, 2016 às 4:09 PDT

Guided Guider. Guide Her. Uma publicação compartilhada por bennyharlem (@bennyharlem) em Jun 12, 2016 às 11:02 PDT

Cold Summer Uma publicação compartilhada por bennyharlem (@bennyharlem) em Mai 31, 2016 às 11:04 PDT