Pabllo Vittar estrela campanha de marca de maquiagem

A cantora Pabllo Vittar é conhecida pelo hit 'Todo Dia' Foto: Instagram.com/pabllovittar

As cantoras Pabllo Vittar, Iza e Mariana Mello estrelam a nova campanha 'E aí, tá pronta?' da Avon. Além do filme, elas estampam toda a publicidade da linha Color Trend, incluindo o folheto de vendas. Esta é a primeira vez que uma drag queen estampa as páginas da revista da marca.

No vídeo, as três aparecem andando pelas ruas ao som da música 'Não Deixe o Samba Morrer'. Além das protagonistas, também aparecem nas imagens as cantoras Issa Paz, Barbara Bivolt e Sara Donato, as youtubers Stella Yeshua, Carol Silvanno, Bea Oliveira e Samantha Cristina e as drags Gloria Groove e Aretuza Lovi.

A intenção da campanha é mostrar que qualquer pessoa pode ocupar espaços públicos, sem medo de sofrer julgamentos e incentivar que as pessoas tenham mais respeito, amor e empatia umas pelas outras.

Esta não é a primeira vez que a Avon aborda causas sociais em suas campanhas. Em junho de 2016, a marca lançou a propaganda 'Sinta Na Pele', estrelada por Liniker e Elke Maravilha, e defendia que maquiagem é para todos e em agosto Karol Conka e Mc Carol foram convidadas a falar sobre empoderamento da mulher negra no filme 'O Que Te Define'.