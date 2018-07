Pabllo Vittar agita o primeiro dia da Casa de Criadores

A cantora perdeu a peruca no meio da apresentação Foto: Arthur Vahia/Casa de Criadores

'Ela é todo dia!' Pabllo Vittar foi a principal atração do primeiro dia da 41ª edição da Casa de Criadores, que ocorreu na segunda, 8. Musa da Cem Freio, a cantora foi responsável pela trilha sonora do desfile da marca. Ali, cantou seus principais hits, como 'Todo Dia' e 'K.O.'.

Durante a apresentação, ela até deu um beijo em um modelo para se desculpar de uma esbarrada, e perdeu a peruca enquanto dançava. Nenhum imprevisto a abalou.

Além de Pabllo, foi mostrada a coleção 'Fogo na Babilônia', que fala de uma aproximação do designer Victor Apolinário com as essências ancestrais do homem negro. Capoeira, rodas de gira e o fogo foram alguns dos elementos que inspiraram as roupas, que têm estilo streetwear. Nos pés, os modelos usaram chinelos feitos em parceria com a Rider.

No primeiro dia da Casa de Criadores também desfilaram as marcas Brechó Replay (em parceria com Diego Gama), Fernando Cozendey, Rober Dognani e Felipe Freire.