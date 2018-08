Osklen lança documentário sobre as práticas sustentáveis da marca

Osklen apresenta sua coleção ASAP na São Paulo Fashion Week Foto: REUTERS/Nacho Doce

A Osklen, grife carioca fundada por Oskar Metsavah, é conhecida por seu compromisso com a preservação de recurso naturais e pelo uso de materiais alternativos e sustentáveis em suas peças, desde 1988, quando foi fundada, e começou a incentivar a produção de algodão orgânico. Agora, a grife lança um documentário que explica ao público as práticas ecologicamente corretas adotadas pela grife nos últimos 20 anos.

Com o título de ASAP - as sustainable as possible, as soon as possible (ASAP - o mais sustentável possível, o mais cedo possível), assim como a última coleção da grife, apresentada em abril durante a São Paulo Fashion Week, o documentário teve a direção de Victoria Visco Mendonça e Marcelo Lince e narração do ator Juliano Cazarré e foi produzido em parceria com o Instituto-E, também criado por Metsavah que cria conteúdos multimídia que focam na biodiversidade, educação e na preservação do patrimônio histórico e cultural.

Nos 20 minutos do filme, os espectadores podem ter uma visão mais intimista de toda a produção da Osklen, da escolha das matérias matérias primas, parcerias com cooperativas e outras iniciativas da grife.

Também foi lançado um estudo feito pela COPPEAD – UFRJ, que mostra o aumento geométrico do uso de alternativas sustentáveis pela grife, comparando a coleção ASAP, que usou água e produtos químicos em quantidade reduzida, e tingimentos com elementos naturais.

O documentário será apresentado pela primeira vez no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, na quinta, 9, e, a partir do próximo dia 15 estará disponível no canal do Youtube da marca e do Instituto.

Confira a seguir um trecho do filme, que fala do uso do couro de pirarucu como alternativa a pele de vaca: