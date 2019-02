Lady Gaga é a artista mais esperada do tapete vermelho do Oscar, diz estilista

Lady Gaga usou um vestido de cor lavanda da grife Valentino no prêmio Golden Globe em janeiro Foto: Mike Blake/ Reuters

Anúncio dos premiados que nada! Para os amantes da moda o grande momento do Oscar é o tapete vermelho, quando os artistas de Hollywood chegam no Teatro Dolby, em Los Angeles, posam para fotos e desfilam seus vestidos glamourosos. O estilista de celebridades Brad Goreski é um dos escalados do canal E! para apresentar esse importante momento da premiação. Em entrevista ao Estadão, ele falou sobre suas expectativas para esta edição, que ocorre no domingo, 24, e contou que está ansioso para o look escolhido por Lady Gaga.

"Eu sempre fico de olho nela em todas as temporadas. Eu acho ela absolutamente incrível", disse Goreski, que também é um dos apresentadores do programa Fashion Police. Para o estilista, a atriz de Nasce Uma Estrela sabe como usar um "ball gown dress" e deu uma prova disso no Golden Globe.

Brad acredita que esse estilo "princesa" deve voltar a ser uma tendência com o Oscar 2019. "Com esse tipo de vestido a artista, realmente, faz 'uma entrada' e o tapete vermelho do Oscar é perfeito para isso. É como uma fantasia de princesa moderna que se torna realidade. Eu espero ver mais celebridades fazendo isso." O estilista aponta que as saias volumosas e os vestidos cada vez maiores também tiveram destaque nas passarelas da New York Fashion Week.

Brad Goreski, apresentador do canal E! e estilista, na premiação do Emmy, em 2017 Foto: Mike Blake/ Reuters

Continuando sua lista de favoritas, o apresentador do E! cita Emma Stone, Lupita N'Yong o e Jennifer Lopez - que será uma das apresentadoras do Oscar nesta edição. "Conversamos sobre Jennifer Lopez todos os anos e eu acredito que é por uma boa razão."

