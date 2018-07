Os sapatos Mary Jane e as blusas de ombro a ombro são novos candidatos a peças-chave do momento

Desfile de Alta Costura outono/ inverno 2016 da Dior. Na foto, um vestido fluido, com mangas de ombro a ombro e inspiração nos anos 70 Foto: Divulgação

Já há algumas temporadas tem sido visto em passarelas pelo mundo todo o resgate de tendências muito usadas no final dos anos 1960 e começo dos anos 1970. Nesse período culturalmente efervescente, muita coisa aconteceu no mundo da moda.

E é exatamente esse movimento que vem aparecendo nos desfiles de grandes estilistas: a libertação de tendências mais duras e elaboradas, e a volta da facilidade e da leveza para se vestir.

Sapato Mary Jane, que ficou famoso nos anos 60 Foto: Reprodução/ Pinterest

Duas peças específicas que vieram dessa época têm feito muito sucesso entre os fashionistas de plantão: a blusa de ombro a ombro e o sapato Mary Jane. "O decote de ombro a ombro valoriza bastante o corpo de mulheres mais curvilíneas, e tem o poder de deixar a produção mais feminina se usado da maneira certa", diz a diretora de moda da revista Glamour, Adriana Bechara. "Quem tem muito quadril pode combinar esse tipo de blusa com uma saia rodada. Quem é mais sequinha, pode apostar na peça com uma calça mais justa", diz.

Para dar um ar mais moderno e urbano à blusa, o melhor é combiná-la com calças de cintura alta e sapatos sem salto, como chinelos de tiras largas e sandálias rasteiras.

Atriz See Shu Qi usando vestido da coleção de outono/ inverno 2015 da grife Alexander McQueen Foto: Divulgação

Já os sapatos estilo Mary Jane têm que ser a estrela do visual: "O ideal é usá-los com uma saia midi, assim os pés ficam em evidência", diz Adriana. Para a diretora é possível, sim, que o modelo vire um hit forte no País, já que é confortável e tem o salto grosso - além de ser muito feminino e romântico.