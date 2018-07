Os melhores looks de Meryl Streep no Oscar

Em 2012, Meryl usou vestido dourado Lanvin Foto: REUTERS/ Mike Blake

Se existe uma rainha do Oscar, é Meryl Streep. Aos 67 anos, a atriz americana já foi indicada 20 vezes nas categorias dedicadas a atuação, batendo o recorde de nomeações, e levou a estatueta dourada para casa três vezes. Em 2017, ela concorre ao prêmio por interpretar a protagonista em 'Florence Foster Jenkins'.

Como se já não bastasse o talento para brilhar nas telonas, Meryl também chama atenção no tapete vermelho com looks cheios de personalidade. Por exemplo, em 2007, quando concorreu ao prêmio pelo papel de Miranda Priestly em 'O Diabo Veste Prada' usou, claro, Prada.

A atriz sempre inova nas produções sem se afastar do estilo próprio, com modelos ombro a ombro ou com mangas longas. A marca que Meryl mais usou na premiação é a francesa Lanvin, escolhida em 2010, 2012, 2014 e 2015 (e todos os looks foram completamente diferentes).