Os melhores looks da primeira semana do Festival de Cannes

A atriz Kirsten Dunst faz parte do júri da 69ª edição do Festival de Cannes. Clássica, a atriz tem optado por marcas tradicionais. Um exemplo é o vestido solar da Dior, com a silhueta do New Look criado por Christian Dior em 1947: cintura marcada e saia mídi. O batom vermelho completa o visual.

Foto: REUTERS/Eric Gaillard