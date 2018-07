Os looks do Elle Women in Hollywood

Atrizes Jennifer Lawrence, Renée Zellweger e Michelle Monaghan no red carpet do Elle Women in Hollywood Foto: Reprodução

O Elle Women in Hollywood, promovido pela revista de moda Elle americana, aconteceu na noite desta segunda-feira, 20, em Los Angeles. Em sua 21ª edição, o evento celebra as atrizes mais poderosas dos Estados Unidos..

Entre as personalidades indicadas estavam Jennifer Lawrence, Michelle Monaghan, Jennifer Garner Molly Sims, Kerry Washington, Amy Poehler e Renée Zellweger. A atriz, conhecida por seu papel no filme O Diário de Bridget Jones foi, de fato, o grande destaque da noite. Não por um look chamativo ou elegante, mas por aparecer irreconhecível no evento com mudanças no maxilar, nos olhos, na testa e na boca. Porém, de acordo com o jornal Daily Mail, a atriz, de 45 anos, nunca admitiu ter feito uma cirurgia plástica.

Selecionamos aqui os looks das estrelas que passaram pelo tapete vermelho do Elle Women in Holywood: