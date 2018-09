Crocs de plataforma, que custam R$ 2,7 mil, esgotaram durante a pré-venda

Colaboração entre a Crocs e a Balenciaga foi divulgada durante a última Semana de Moda de Paris Foto: Twitter/ @balenciaga

Durante a última temporada de moda, em outubro de 2017, a grife Balenciaga chamou atenção com uma escolha inusitada de sapato para a passarela: Crocs com plataforma. Nomeado ‘Foam’, o calçado possui 10 centímetros de altura e conta com diversos patches divertidos, além de cores supervibrantes.

Leia também: Marca aposta em crocs de salto durante a Semana de Moda de Paris

Com data de lançamento marcada apenas para março, o site da Barney’s, loja de departamento norte-americana, começou a pré-venda do modelo, que custa 850 dólares. Os sapatos esgotaram em apenas algumas horas e devem estar nos pés das fashionistas durante a Semana de Moda de Nova York, que começa neste mês.