Os cinco jogadores mais fashionistas da Copa

O brasileiro Daniel Alves é um dos mais irreverente, com alfaiataria colorida e óculos de todo tipo. Foto: Reprodução Instagram

Daniel Alves, Brasil

Número um da seleção brasileira quando o assunto é moda, Daniel Alves não economiza em cores, padronagens, formas, texturas e sobreposições na hora de montar seus looks. "Gosto de fazer as minhas loucuras fashion, me divirto", conta com exclusividade ao Estadão. Daniel é do tipo irreverente, que gosta de fazer graça e chamar a atenção, e na moda, claro, não é diferente: seu corte de cabelo mais recente é um moicano loiro no melhor estilo Neymar. É dos poucos que se arrisca a seguir os movimentos ditados pelas passarelas e sabe emprestar peças clássicas para produções casuais e vice-versa: "Estou sempre atento ao que é tendência, pensar nas combinações que vou fazer é uma coisa que me apaixona", conta. Blazer colorido, jaqueta de couro, calça sarouel, jeans rasgado e colete de alfaiataria estão entre os queridinhos do craque. "Também sou viciado em acessórios, principalmente em óculos, de grau e de sol, e sapatos. Adoro os de couro mais formais e tênis, é claro", completa. No que diz respeito à moda, Daniel dá tudo de si.

O espanhol Xabi Alonso alia o sex-appeal de sua barba ruiva a um estilo casual chique. Foto: Reprodução Instagram

Xabi Alonso, Espanha

Com um estilo bem diferente, o espanhol é fã das peças clássicas. Em seu closet não entra nada espalhafatoso ou muito trendy, só básicos e atemporais: ternos bem cortados, gravatas discretas e sapatos perfeitamente lustrados. Para ocasiões menos formais, jeans, camiseta e tênis branco. Para completar, tem os cabelos sempre bem penteados para trás com um pouco de gel e a barba ruiva por fazer (mas sem um fio fora do lugar!). Seu ponto fraco são os relógios, usa de vários modelos e materiais. No mês passado, chamou a atenção ao aparecer com um daqueles enormes, todo de ouro amarelo, na final da UEFA Champions League, quando o Real Madrid, time em que joga, consagrou-se campeão.

De Gana, Prince Boatering investe no estilo hip-hop à la Kanye West. Foto: Reprodução Instagram

Prince Boateng, Gana

Cheio de tatuagens e um corte de cabelo pra lá de moderno, sempre com as laterais raspadas, o jogador nascido em Gana faz o estilo esportivo. Moletons, jeans e bonés são seus companheiros favoritos para o dia a dia, mas nada muito basiquinho. Como viveu muitos anos em Milão, Prince está sempre por dentro do que é moda e não economiza na hora de escolher as grifes que vai vestir. No Instagram, posa com peças de Givenchy, Louboutin, Giuseppe Zanotti e Dolce & Gabbana. E joias, muitas joias. Normalmente, o ganense ostenta um solitário em cada orelha e um conjunto de três alianças, uma delas Cartier, igual ao da namorada ítalo-americana Melissa Satta. Quando a ocasião pede mais, correntes grossas e relógio de ouro amarelo cravejado de diamantes são as suas escolhas, bem ao estilo bling ring.

Como bom italiano, Pirlo não peca na elegância, com camisas de linho e ternos bem cortados. Foto: Reprodução Instagram

Andrea Pirlo, Itália

Como bom italiano, Andrea Pirlo é fashion por natureza. Tem uma cabeleira lindamente despenteada, com as pontas meio queimadas de sol, e barba bem cheia. Quando não está em campo, abusa dos óculos escuros. Os modelos redondinhos e um wayfarer degradê são seus queridinhos. Na hora de se vestir, calças ajustadas e coloridas e camisas de linho, a marca registrada dos italianos bem vestidos. Para arrematar o look, Pirlo costuma apostar em cintos com logos chamativos e relógio discreto. No pescoço, sempre o mesmo cordão de couro com um pingente de ouro. Vale lembrar que, para vir a Copa, a seleção italiana ganhou ternos feitos sob medida pela dupla de estilistas Dolce & Gabbana, então, em terras brasileiras, veremos o craque sempre bem alinhado em alfaiataria.

O português Cristiano Ronaldo, está sempre com modelagens justas e seu tanquinho em evidência Foto: Reprodução Instagram

Cristiano Ronaldo, Portugal

O melhor jogador de futebol do mundo é destaque também fora das quatro linhas. CR7, como gosta de ser chamado, é apaixonado por moda (e por carros, joias, fama e dinheiro). Dentre os mais fashionistas da Copa, é o único que tem sua própria marca de roupas, a CR7, e também de cuecas, da qual, óbvio, é o garoto propaganda. Cristiano faz questão de estar sempre bem vestido e quase sempre acerta. Gosta de combinar elementos esportivos com peças bem cortadas de alfaiataria e couro, o mix é bom e apropriado. Quando vai receber algum prêmio, prática constante nos últimos anos, investe em ternos clássicos ou smoking completo, não deixa espaço para críticas. As vezes derrapa durante o verão, quando desfila por praias no Mediterrâneo usando bermudas curtinhas e regatas apertadas, ou quando tira demais as sobrancelhas. Mas, no geral, Cristiano Ronaldo também bate um bolão no mundo fashion.