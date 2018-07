Os 5 melhores filmes fashion

Desde modelos da Dolce & Gabbana falando com gás hélio até um tutorial de poses com a divertidíssima atriz Lena Dunham do seriado GIRLS para a Vogue America, aqui uma seleção dos filmes fashion mais bacanas do ano até agora:

Sisters Sons & Daughters, Barney’s New York

O projeto Brothers, Sisters Sons & Daughters da loja de departamentos Barney’s New York foi lançado em Janeiro desse ano e apresentou a história real de modelos trans-gênero com relatos pessoais e imagens lindas captadas por Bruce Webber. A série de vários filmes conta a história real de 17 pessoas que passaram pela transformação de sexo. Emocionante.

Dolce & Gabbana models hit on you…on Helium!

Vídeo divertidíssimo Dolce & Gabanna onde os modelos masculinos lançam xavecos baratos com a boca cheia de gás hélio. Hilário.

T by Alexander Wang

O estilista Alexander Wang fez um curta metragem de comédia com ator do Saturday Night Live e presença de figurões do mundo da moda, como o jornalista Derek Blasberg.

A Festa da Givenchy

Givenchy fez uma festa no apê cheia de gente bacana, como Kendall Jenner (a neo irmã Kardashian), Julia Noblis, Mariacara Boscono, Jamie Bochert e Peter Brant II, dirigidos por Mert Alas e Marcus Pigot.

Lena Dunhan para Vogue América

Para estrear a capa da maior revista de moda do mundo em Fevereiro 2014, a atriz do seriado GIRLS da HBO teve uma aula de modelo com o editor da revista Hamish Bowles. Divertídissimo.