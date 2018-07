Os 10 melhores tumblrs de moda

O público assíduo por informação de moda enxerga nas redes sociais um lugar capaz de dar todo o tipo de informação e inspiração. As marcas, por outro lado, buscam a disseminação de seus produtos, e os estilistas usam as plataformas para mostrar seus trabalhos e tendências - em comum, todos encontram na internet um caminho curto até o consumidor - e vice-versa.

Mais do que uma página para reunir fotos lindas e frases de efeito, o tumblr ajuda a agrupar o que há de melhor no universo da moda - e virou uma das plataformas preferidas da área. Para se inspirar, aprender e conhecer estilistas, estúdios, fotógrafos e tendências, nada melhor do que fazer visitas periódicas nos 10 tumblrs a seguir.

1- http://kvlstep.tumblr.com/

Página que prima em mostrar o que há de mais conceitual e bacana na moda.Traz editoriais de Yoji Yamamoto, Alexander McQueen, Vivienne Westwood, entre outros.

. Foto: Reprodução/kvlstep.tumblr.com/

2- http://nylonmag.tumblr.com/

Página da revista 'Nylon' traz celebridades, cenas de filmes e todas as tendências que a publicação aposta.

. Foto: Reprodução/Nylon

3- http://oscarprgirl.tumblr.com/

Tumblr da marca de Oscar de la Renta. Fotos de editoriais, desfiles e até da vida do estilista dominicano.

. Foto: Reprodução/Tumblr Oscar de la Renta

4- http://katespadeny.tumblr.com/

A marca novaiorquina Kate Spade traz em seu tumblr todo o universo cute e fashion da grife. Flores, beira-mar e sorvetes se misturam com imagens da coleção.

. Foto: Reprodução/Tumblr Kate Spade

5- http://nicolaformichetti.tumblr.com

Diretor criativo da marca Diesel e melhor amigo de Lady Gaga (ele foi stylist dela até o ano passado), o tumblr de Nicola Formichetti mostra desde seus cães de estimação até suas produções marcantes para capas de revistas.

. Foto: Reprodução / Tumblr Nicola Formichetti

6- http://weloveshoes.tumblr.com/

Para quem gosta de sapatos, essa página traz todos os tipos e modelos de calçados combinando com as mais criativas produções. Inspire-se!

. Foto: Reprodução / Tumblr We Love Shoes

7- http://willy-vanderperre.tumblr.com/

O fotógrafo belga Willy Vanderperre é um dos expoentes da fotografia de moda de sua geração. Em seu tumblr, boas imagens de seu trabalho.

. Foto: Reprodução/Tumblr Willy Vanderperre

8- http://wgsn.tumblr.com/

Página de uma das mais respeitadas agência de tendências do mundo mostra belas imagens de suas apostas.

. Foto: Reprodução/Tumblr WGSN

9- http://street-fashion.tumblr.com/

'Street fashion' mostra o que há de mais cool na moda de rua.

. Foto: Reprodução/Tumblr Street Fashion

10. http://anothermag.tumblr.com/

Tumblr da revista 'Another Mag and Another Man' faz uma mistura da alta moda com arte e cultura.