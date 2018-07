Os 10 melhores looks das últimas edições do baile do Met

Considerado um dos principais eventos do mundo da moda, o baile de gala anual do Met reúne estilistas do primeiro time e as maiores estrelas de Hollywood, que se esmeram para vestir trajes marcantes e, quem sabe, que até façam alusão ao tema da festa. A edição deste ano será oriental e marca o início da exposição "China Através do Espelho", que reunirá roupas, objetos e arte do país e de todo o continente asiático no Metropolitan Museum de Nova York.

Comandada por Anna Wintour, editora da Vogue norte-americana, a festa tem como objetivo arrecadar fundos para o Instituto de Arte de Manhattan. Para isso, grandes personalidades da moda, do cinema e da música são convidadas a fazer suas doações. O evento será apresentado por Silas Chou na companhia de Jennifer Lawrence, Gong Li, Marissa Mayer, Wendi Murdoch e, claro, Anna Wintour. Enquanto o tapete vermelho não começa, montamos uma galeria com os mellhores looks das últimas edições do baile do Met.