Onde estudar moda no exterior

Localizada em Londres, a Condé Nast College prepara seus alunos para o mercado da moda global Foto: Divulgação

Paris, Florença, Nova York... As principais escolas de moda do mundo oferecem cursos para quem deseja se especializar nos mais diversos ramos da moda: styling, criação, blogs, administração. Veja quais são e o que oferecem entidades prestigiadas nas capitais da moda.

A universidade Central Saint Martins é a única instituição participante da London Fashion Week Foto: Divulgação

Central Saint Martins - Londres, Inglaterra

Primeira colocada do ranking do site Fashionista.com, a escola londrina tem cerca de mil cursos em inglês na área de arte. No universo fashion, há desde cursos técnicos rápidos, bem específicos, como tingimento de tecido e bordado, até opções de longa duração, a exemplo de pós-graduação em moda. É também a única universidade a ter seu próprio desfile na semana de moda de Londres. E mais: das 86 marcas participantes no evento, 41 estão relacionadas a a estilistas formados lá. Não à toa, a Central Saint Martin ganhou o apelido de "fábrica de gênios" - Alexander McQueen, Stella McCartney e John Galliano estão entre os alunos ilustres.

Condé Nast College of Fashion & Design - Londres, Inglaterra

Apesar de ter só dois anos de vida, a universidade carrega no nome o peso da marca Condé Nast, um dos maiores grupos internacionais de edição de revistas (The New Yorker, Vanity Fair, Vogue estão entre seus títulos). Os cursos oferecidos ali tem como missão "preparar os alunos para a indústria da moda do futuro" e, durante as aulas, eles têm contato direto com a equipe da Vogue britânica e também assistem a palestras de designers conceituados, como Victoria Beckham e Paul Smith. Há seis cursos de diferentes durações - todos focados no calendário da moda global e no setor de varejo.

A entidade Polimoda mistura os designs modernos de seus alunos em meio a afrescos renascentistas Foto: Divulgação

Polimoda - Florença, Itália

Situada em uma das últimas grandes residências nobres de Florença, a universidade Polimoda é comandada pelo filho do famoso sapateiro Salvatore Ferragamo e possui a maior biblioteca de moda da Europa. Na grade, há doze cursos nas áreas de design, tecnologia, negócios e comunicação de moda. A escola recebe muitos alunos para cursos de verão, em julho, mas o destaque é a pós-graduação que dura quatro anos e oferece especialização em temas como desenho de sapatos e acessórios, gerenciamento de grifes de luxo e gerenciamento de produtos.

Famoso instituto italiano, abriu as portas para duas novas localizações em Paris e Londres Foto: Divulgação

Istituto Marangoni - Milão, Itália

Com unidades em Milão, Paris e Londres, o Istituto Marangoni oferece cursos que vão de fotografia a pesquisa de tendências de moda. Tem como foco atender alunos em uma plataforma global e, por isso, proporciona aulas em português, francês, italiano, espanhol e inglês. Fundada em 1935, a escola tem como ex-estudantes ilustres Domenico Dolce e Franco Moschino.

Fundada em 1927, a école formou ícones como Valentino, Yves Saint Laurent e Karl Lagerfeld Foto: Divulgação

École de la Chambre Syndicale - Paris, França

A escola faz parte na Chambre Syndicale, comissão parisiense que regula quais grifes podem ser consideradas de alta costura e formou célebres alunos, entre eles Valentino, Yves Saint Laurent, Issey Miyake e Karl Lagerfeld. São cinco os cursos de verão que a École promove, todos com o objetivo de promover técnicas básicas relacionadas ao design de moda e ao desenvolvimento de estampas.

A universidade Nova-iorquina possui um dos museus de moda mais importantes do mundo, o The Museum at FIT Foto: Divulgação

FIT - Nova York, Estados Unidos

A escola por onde passaram os estilistas Michael Kors e Calvin Klein possui um dos maiores acervos de moda do mundo. A coleção permanente conta com 15 mil acessórios, 4 mil pares de sapatos e 30 mil artigos têxteis de marcas como Chanel, Dior e Balenciaga. Localizado no bairro do Chelsea, em Manhattan, o instituto disponibiliza trinta cursos de verão de diversas categorias, abrangendo

da matemática ao design de jóias.