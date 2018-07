Oito modinhas que foram lançadas por Justin Bieber; veja

O cantor Justin Bieber possui estilo urbano e moderno Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Quando se trata de Justin Bieber, as opiniões são polarizadas. Uns amam, outros odeiam. Porém, não dá para negar a sua influência - principalmente no público jovem - e isso se reflete no estilo. Justin não é exatamente um fashionista, não ousa nos looks nem está alinhado com as últimas tendências, mas as peças usadas por ele rapidamente viram modinha.

Não à toa, as roupas oficiais da turnê Purpose são sinônimo de status. E isso vai além: Justin adora mudar o visual e alguns dos estilos adotados por ele se tornaram inspiração para meninos do mundo todo. A franja comprida, usada pelo cantor no começo da carreira e que virou febre, é um dos principais exemplos.