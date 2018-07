O retorno dos tamancos e mules. Saiba como usá-los

A tendência 70's dos tamancos está voltando com tudo para os pés das fashionistas, fique de olho! Foto: Reprodução/ pose.com

Que atire o primeiro par a mulher que viveu nos anos 90 e passou ilesa pela moda dos mules, aqueles sapatos de bico e salto finos abertos na parte de trás. Ou então a que jamais se sentiu tentada a comprar o tamanco de madeira, com camurça e tachas, no melhor estilo anos 70. Ok, é difícil admitir certas preferências do passado, mas e quando elas voltam à cena com o aval de grandes grifes? Pois bem, nesta temporada, grandes marcas como Prada, Miu Miu e Stella McCartney contam com tamancos e mules em suas coleções. No Brasil, Schutz, Arezzo e Sarah Chofakian também apostam. A bem da verdade, a tendência já ensaia um retorno há alguns anos. Começou no desfile de verão 2010 da Chanel, quando Karl Lagerfeld levou os tradicionais clogs para a passarela - muito se falou, mas a ideia não pegou. Três anos atrás, a Louis Vuitton lançou a sua versão de mule, com bico fino, metalizado - lindo -, e nada.

“Faz tempo que o modelo tenta voltar, mas acho que dessa vez vai”, acredita a jornalista de moda Carolina Machado, que já passou pelas redações das revistas Estilo e Glamour e hoje comanda sua própria marca de roupas, a Gala Basicwear. “Agora a ideia se popularizou, principalmente por cair no gosto de atrizes e blogueiras.” A lista de celebridades que se tornou adepta dos calçados é mesmo considerável: Kate Moss apareceu usando clogs de madeira em abril e Mary Kate Olsen sempre é clicada com os seus. Miranda Kerr vive desfilando produções incríveis combinadas a seus mules Miu Miu de estampa animal. A blogueira Julie Sarinana, dp Sincerely Jules, tem montado ótimos looks com seus calçados de salto fino Giuseppe Zanotti, enquanto Lian, do site Fashion Hoax, cria visuais muito cool com seus tamancos de salto grossos.

A jornalista de moda Carolina Machado também é adepta da tendência. “Tenho um tamanco de animal print que uso faz anos, mesmo quando não era moda”, conta. “Acho legal por ser uma peça de personalidade, que dá um peso e uma cara diferente a looks básicos.” Carolina afirma que os modelos de madeira caem bem com calça flare - desde que sejam abertos na frente. Já as mules, de salto alto fino ou grosso, combinam com calça jeans boyfriend ou skinny e T-shirt básica. Os de salto baixo e bico fino com cara de antigamente, porém, exigem atenção redobrada. “Eles só funcionam para quem tem muito estilo. Na dúvida melhor, evitar”, recomenda Carolina