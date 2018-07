O retorno dos óculos aviador ao mundo da moda

Modelos da Carrera, Christian Roth, Warby Parker e Garrett Leight. Foto: Eric Helgas/The New York Times

Adeus, geek chique. Sim, nós podemos estar testemunhando a morte dos óculos estilo hipster. Você conhece o tipo. Eles são pretos, marrons ou algumas vezes lembram cascos de tartaruga. São pesados, grandes e feitos de acetato. Fazem parte do visual dos passageiros do trem L e, nos últimos cinco anos, foram usados por todo mundo, desde os mais importantes nomes de Hollywood ao atendente da farmácia do bairro.

Mas agora, do mesmo jeito que você precisou desistir do seu bar tradicional favorito porque ele foi invadido por turistas, é hora de ir em frente. Kendall Jenner, Tracee Ellis Ross, a blogueira Chiara Ferragni e a modelo Bella Hadid já aderiram. Esses são apenas alguns dos formadores de opinião que vêm soprando vida nova em um estilo clássico de óculos: o modelo aviador.

“Os trendsetters agora querem voltar às armações de metal”, conta Jordan Silver, dono da fornecedora de óculos moderna Silver Lining Opticians de Nova York. “Eles querem ouro. Querem prata. Querem brilho. Porque o visual pesado, grandão, está em todo lugar e ficou meio fora de moda.”

O designer de óculos de Los Angeles Garrett Leight atribui o ressurgimento dos óculos de aviador ao desejo atual da moda por tudo que tenha o estilo Gucci. “Quando Alessandro Michele mandou um aviador gigante na passarela de primavera de 2017, todo mundo ficou louco por um. Ele definitivamente teve um papel na volta desse estilo à moda”, afirma Leight. “Um dos meus ícones de estilo é Gloria Steinem, e ela sempre usou esse visual.”

A Neiman Marcus está observando um renascimento dos anos 1970 dos sapatos aos óculos, com clientes comprando os aviadores de Tom Ford, Chloé e, claro, Gucci.

“É o que todo mundo quer usar”, explica o diretor de moda Ken Downing. “Tem um lado bacana. Ele lembra Bowie e Mick Jagger. E mesmo que seja grande, não é uma armação pesada. Cai bem no rosto, deixa mais bonito.”

Mesmo na Warby Parker, a empresa de óculos que muitos acreditam ter colocado a pesada armação hipster no mapa, um modelo redondo de metal chamado Abbott recentemente se tornou a primeira armação de metal a chegar à lista das dez mais vendidas desde que a companhia foi lançada em 2010. O fundador Neil Blumenthal atribui a moda a fenômenos culturais acontecendo não nas passarelas, mas nas salas de estar.

“Acho que parte do retorno do aviador é resultado da volta de velhos programas dos anos 1980 e 1990 que podemos assistir na Netflix”, diz ele. “É divertido ver episódios de ‘Friends’ e ‘Beverly Hills 90210’ de novo. Os óculos daquele tempo estão definitivamente influenciando nossos designers.”

Blumenthal reconhece que as pesadas armações de acetato ainda comandam as vendas nas cerca de 50 lojas da empresa, mas a mudança virá logo. “O aviador é um modelo tão clássico e na verdade tão usável”, explica ele. “Quanto mais redondo o rosto de uma pessoa, melhor ficam as armações angulares. Da mesma maneira, se a face é angular, as armações redondas caem melhor. Os aviadores tendem a ter tanto ângulos retos quanto mais arredondados, por causa do formato de lágrima.”

Um único par de óculos no estilo aviador da Ray-Ban inspirou a carreira de Christian Roth, designer de Miami. Ele cresceu nos anos 1970 em Hanover, na Alemanha, e sonhava em ter um par de armações Outdoorsman, praticamente impossíveis de achar. De alguma maneira, seu pai conseguiu os óculos e deu de presente ao filho no que se tornou para ele um verdadeiro momento de virada.

Designer de óculos há 35 anos, Roth é muito conhecido por seus aviadores. No último ano, começou a retrabalhar seus modelos com atualizações como nariz sem pontes e barra de sobrancelhas. E usou lentes amarelas e beges nos óculos. “Colocar um pouco de tinta nas lentes faz com que tudo pareça completamente novo”, diz Roth.

A Warby Parker está oferecendo aviadores de metal azul marinho além do metálico padrão. Leight colocou clipes nas armações de aviadores Linnie para o outono. A linha de aviadores da Silver traz lentes de vidro marrons sensíveis à luz. Mas apesar de todas as invenções do mundo, não há nada como um clássico.

“Não estou tentando reinventar a roda ou fazer um novo estilo que nunca foi visto antes”, diz Silver. “Quero que as pessoas se sintam bem e confiantes. E um par de óculos estilo aviador dourado é um dos formatos mais sexies que uma pessoa pode usar.”