O que vestem as editoras de moda

A São Paulo Fashion Week movimentou as passarelas na última semana e, fora delas, o desfile de looks também foi grande. Chapéus, botinhas e produções fashionistas surgiram como tendências dos corredores. Mas será que as editoras de moda mais influentes do país aderiram a alguma dessas tendências? A resposta é não. Isso porque elas preferem focar em produções certeiras, de tons neutros e, de preferência confortáveis, para encarar o trabalho com estilo e sem exageros. Como você confere na galeria.

Foto: Renato Leite Ribeiro

Bia Paes Barros, consultora de moda do canal GNT

"Adoro o total jeans. Acho que fica arrumado e casual, principalmente se combinado a sapatilhas de bico fino. O ponto forte dessa produção é a modelagem da calça, curta e com a barra mais ampla, que é uma tendência polêmica. Um pré-requisito para usá-la é ter a perna longa e o tornozelo fino. Ela pede também um sapato com um pouco mais de informação, como o sapato com amarração que estou usando."

Foto: Renato Leite Ribeiro

Chantal Sordi, editora de reportagem de moda da revista Elle

"Comecei a roupa pelo sapato, um oxford, porque queria estar confortável. A princípio, pensei em vir de saia, mas comecei a praticar muay thai e minha perna está toda roxa. Então achei melhor apostar na calça de couro. A jaqueta bomber estampada dá uma levantada no visual."

Foto: Renato Leite Ribeiro

Lilian Pacce, jornalista e apresentadora do GNT Fashion

"Uso muito figurino para apresentar o programa e hoje pude vestir uma roupa minha, que tem a minha cara. Adoro preto e adoro branco. Essa é uma roupa confortável, prática e com informação de moda."

Foto:

Gloria Kalil, jornalista, empresária e consultora de moda

"Gosto de sempre me vestir em cima de uma base de pretos e brancos. Hoje escolhi o preto porque é uma cor que você consegue usar com facilidade e praticidade. E, apesar de escura, a roupa é leve. Para dar uma aliviada do visual, optei por sandálias abertas e pulseiras coloridas."

Foto: Renato Leite Ribeiro

Alexandra Farah, colunista da Vogue e da Band News

"Estou em uma fase minimalista, meio Hermés, por isso escolhi esse tubinho de gola alta, superchique. Para dar uma quebrada na cor, escolhi a bolsa pink e as botas com detalhes da mesma cor."