O que há dentro do escritório de Jason Wu

Onde começa uma coleção? Na cabeça e na imaginação de um designer, claro, mas também num espaço físico, um santuário particular que raramente é visto pelos consumidores: o escritório e ateliê. Sob muitos aspectos, esses espaços de intimidade refletem as escolhas e pontos de vista que informam a moda tanto quanto um desfile nas passarelas. Se alguém ainda duvida disso, basta dar uma olhada em trechos de uma série de vídeos dos bastidores na qual estilistas de Nova York a Paris convidaram o New York Times para conhecer sua vida profissional. O primeiro deles: Jason Wu, que inaugurou a própria marca em 2006 e ganhou fama como estilista responsável pelos vestidos usados por Michelle Obama nos discursos de posse do marido. Ele recebeu a reportagem em seu escritório nova-iorquino. Leia parte da entrevista.

Quanto tempo faz que esse é o seu endereço profissional?

Estou nesse escritório há três anos. Sempre quis me instalar no bairro dos tecidos (Garment District) porque 90% de minha produção vem daqui, e considerei muito importante estar perto do trabalho, como agora, num lugar que faz parte de Nova York. Para mim, essa é uma das regiões mais emblemáticas da cidade. Há pessoas carregando tecidos às 8 da manhã, milhares de caminhões de entregas, e sirenes atordoantes.

O escritório foi deslocado para cá porque o espaço anterior ficou pequeno demais?

Meu estúdio anterior tinha 280m2, e este tem 930m2, além de um outro andar. Com isso, tenho talvez seis vezes mais espaço. Meu escritório anterior era bastante primitivo. Eu mesmo tinha pintado as paredes. Escolhi cinza-carvão e branco. Era bastante minimalista, não por opção nossa, e sim porque nossos recursos eram bastante limitados na época. Com o escritório atual, pude explorar e brincar mais. Quando cheguei aqui, as paredes eram vermelhas, e o carpete, cinza. O lugar tinha sido alguma firma de negociações, e havia cerca de 10 escritórios neste andar, de modo que tivemos de retirar tudo.

Considera importante ter um refúgio pessoal?

Sim. Minha rotina é muito agitada, repleta de momentos enlouquecedores, principalmente durante a semana da moda. Mas, às vezes, precisamos daquele momento de quietude para fechar as cortinas e deixar na porta aquele aviso de “não perturbe”. Não que esse momento ocorra de verdade. Mas começo meu dia aqui com um café. Mensagens de e-mail, telefonemas…tudo ocorre aqui.

O que há nas suas prateleiras?

Muitos livros. Compro livros toda semana. Creio que sou um acumulador de livros, mas adoro a sensação de tocar no papel, o aspecto e o cheiro dos livros. Há também um gatinho que representa a boa sorte. Sempre tive uma afinidade com gatos, e meus pais me deram aquele gatinho quando eu era criança, e guardei-o comigo até hoje. Tenho também um pequeno relógio, pois estou sempre atrasado e gosto de ter esse lembrete.

Seu trabalho com as coleções começa com o desenho livre, ou o design é feito no computador?

Faço tudo à mão. Os computadores são apenas para e-mail. Normalmente, quase não uso computadores. Ainda recorto e colo usando tesoura, cola e canetas. Trabalhar com as mãos continua sendo a forma que mais me atrai.

Você tem uma parede de cortiça cheia de referências?

Sim. É como uma versão ampliada da geladeira com ímãs, quando afixamos a ela todo o tipo de coisa. Coleciono coisas que gosto de observar, e isso se converteu numa pequena história particular. Construo as paredes em cada temporada de acordo com a coleção. Às vezes começo com uma pessoa, às vezes, com uma cor, ou uma ideia, ou mesmo uma combinação das três coisas. Em duas semanas, isso provavelmente terá explodido em muito mais fotos. E, em seguida, no dia após o desfile, limpo as paredes. É muito libertador, como um ciclo da vida.

E depois, o material de pesquisa e as imagens são guardados ou jogados fora?

Guardo tudo em pastas separadas por estação. Como já disse, sou do tipo que gosta de acumular. Gosto de guardar coisas que eu tenha visto ou que tenham me inspirado, porque acredito que, em algum momento, será bom rever esse material. São momentos que não podem ser substituídos. Como o mural de anotações e bilhetes.

Mural de bilhetes?

Sempre gostei da ideia de ter papel no escritório. Tenho o hábito de escrever bilhetes e, quando as pessoas me escrevem , esses me parecem especiais demais para serem jogados fora. Tive a sorte de conhecer muitos tipos diferentes de pessoas, gente que eu nunca imaginei que a) soubessem quem eu era ou que b) se importassem com meu trabalho. Assim, decidi colocar os bilhetes numa parte do mural de cortiça, sem reciclá-la, porque são algo que jamais poderá ser reproduzido, e isso é algo que considero muito, muito importante. É algo que se converteu numa espécie de projeto. Os bilhetes eu nunca tiro da parede.

Tradução de Augusto Calil