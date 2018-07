O que há com a moda italiana?

Modelos nos bastidores do desfile da Dolce & Gabbana Foto: divulgação

Diferentemente de Paris, em que maisons como Yves Saint Laurent e Givenchy já foram renovadas com jovens estilistas e propostas diferentes, em Milão pouco mudou. Na moda italiana, quem dá as cartas ainda são os grandes criadores do século XX, a exemplo de Miuccia Prada e Giorgio Armani. Em vez da longevidade desses criadores ser celebrada pela imprensa internacional, tornou-se comum entre jornalistas consagrados criticar a falta de inovação das coleções apresentadas na Semana de Milão. Mas será que a moda italiana realmente deve alguma coisa em termos de criatividade e luxo?

No Brasil, por exemplo, a presença em shoppings de marcas como Prada, Tod’s, Versace e Gucci ainda é novidade. As grifes apostam no país como um mercado novo, já que aqui a cultura italiana de moda tem potencial para ser explorada. Com o aumento do dólar e do euro, os brasileiros devem comprar mais em casa e, por isso, os lançamentos das marcas têm bastante relevância para nós.

E, apesar das críticas, para o restante do mundo também. A Gucci, por exemplo, está de cara nova. Com a saída da estilista Frida Giannini e a entrada do novato Alexandre Michelle, a marca passa a mirar em um consumidor mais antenado e moderno. Modelagens soltas e um sentimento de liberdade prevaleceram na coleção mostrada em Milão. Um estilo de luxo despretensioso, que tem funcionado para grifes francesas, parece apontar um novo caminho para a tradicional Gucci.

Gucci inverno 2016 Foto:

A dupla Domenico Dolce e Stefano Gabbana também se destacou ao fugir dos temas históricos e religiosos das últimas temporadas e apresentar uma delicada homenagem às mães do mundo inteiro. Além de roupas com desenhos infantis, feitos por crianças ou resgatadas da memória dos próprios estilistas, o desfile trouxe modelos que atravessavam a passarela com bebês a tiracolo, causando frisson na platéia. A gravídissima modelo Bianca Balti, rosto da marca, foi ovacionada nas suas entradas, algo raríssimo em semanas de moda. No playlist, um mix de músicas que homenageava as mães, de clássicos italianos até ‘Mamma’ das Spice Girls.

A grávida Bianca Balti na passarela da Dolce&Gabbana; Bebês também apareceram no desfile de homenagem às mães da grife italiana

Na Pucci, Peter Dundas apresentou seu último desfile à frente da marca. Ele deixa o cargo para substituir o estilista Roberto Cavalli, que deve sair do comando da grife homônima na próxima temporada. A inspiração do desfile veio dos arquivos da Pucci, mais especificamente de uma coleção do próprio Emilio Pucci, de 1950, toda em preto e branco. Talvez para pedir sorte em sua nova empreitada, Dundas trouxe símbolos do zodíaco para a passarela - os signos, a lua e o sol apareceram em vestidos-suéteres com maxiestampas, que faziam contraponto a looks monocromáticos. As modelagens longas prevaleceram, mas sempre com o meio menina-rica característico do estilista e da marca.

Pucci inverno 2016 Foto:

Já Giorgio Armani mostrou uma coleção clássica e elegante. Em suas criações, tons candy color, como azul bebê e verde piscina, ganharam um aspecto acinzentado. Na verdade, tudo parecia um tanto acizentado. A novidade ficou por conta das saias-calças, que têm apelo comercial forte e devem aparecer bastante nas próximas temporadas.

A saia-calça da coleção se Giorgio Armani Foto:

Disposta a renovar sua clientela, a Versace fez um apelo aos consumidores mais jovens. Para isso, a estilista Donatella Versace rebatizou o brasão da marca. Antes chamado de greek (grego, em inglês), agora ele passa a se chamar #GREEK (assim mesmo, em maiúsculo e com hashtag). Toda a estamparia veio inspirada em ícones que usamos nas redes sociais, como as próprias hashtags, além de arrobas e emojis. Na coleção, reinaram as cores primárias verde, amarelo e vermelho, que, juntas, criavam uma sensação um pouco Bob Marley deluxe - os tons da Jamaica com um acabamento italiano em transparências, botas longuíssimas de camurça e vestidos bordados.

Estampa da Versace: espécie de "Bob Marley deluxe" Foto:

A Fendi, por sua vez, não quis saber de cores vibrantes e confirmou a volta do marrom ao segmento de luxo. Em desuso há alguns anos, os tons terrosos retornam no próximo outono, substituindo o cinza que prevaleceu nas últimas temporadas. Karl Lagerfeld, estilista da grife, é um mestre nas construções das peças, e isso transpareceu nas modelagens mais longas na parte de cima (muitas vezes quase até os joelhos), com mix de materiais bem posicionados, a exemplo de um top de lã com bolsos de couro. A novidade veio nos maxivolumes em jaquetas puff, como a desfilada pela modelo Kendall Jenner.

A Moschino sempre faz, sem dúvida, o desfile mais divertido (e um dos mais disputados) de Milão. O estilista Jeremy Scott oferece aos fashionistas e jornalistas a tão desejada inovação, mas de maneira infantil e leve. Na passarela, personagens de desenho animado estampados em blusões e camisetas de baseball. Muito bling-bling em sobreposições de colares e cintos dourados combinados a bolsinhas de urso.

Personagens de desenho estamparam a coleção da Moschino Foto:

Grifes tradicionais de sapatos, caso de Salvatore Ferragamo e Tod’s, estão se lançando há algumas temporadas na confecção. Por mais difícil que seja criar uma cultura de roupas em marcas especializadas em calçados, ambas apresentaram desfiles muito luxuosos, perfeitamente executados e alinhados ao DNA das grifes. Na Ferragamo, a geometria foi a base da coleção, com estampas inspiradíssimas. O diretor criativo Massimiliano Giornetti traduziu formas e texturas do acervo da casa para os novos tempos, trazendo a identidade dos pés para o corpo. Aqui, como na Fendi, o marrom foi cor chave na composição do estilo.

Ferragamo inverno 2016 Foto:

Na Tod’s, os famosos mocassins ganharam estampas tribais bordadas. Peças chave na moda atual, como jaquetas de couro boxy, parkas e vestidos acinturados com comprimentos mídi estavam lá. A combinação de rosa antigo com tons de terra e variações de branco direcionaram a coleção. Em sua terceira temporada à frente da marca, a estilista Alessandra Fachinetti, ex-Valentino e ex-Gucci, vêm acertando a mão nas peças, que devem agradar o público nas lojas brasileiras.

Tod's inverno 2016 Foto:

E para quem quer inovação de verdade em Milão, basta olhar para as criações da estilista Stella Jean. Seu estilo é fresco, com inspiração da origem haitiana de sua família (ela é uma excelente colorista), e com formas e materiais luxuosos, como pede a moda italiana. Silhuetas exageradas com estampas artísticas estavam lá. Um jogo arriscado de descombinação e desproporção que deu certo.

Stella Jean, a grife mais criativa da Semana de Milão Foto:

Resumo feito, resta dizer que ainda que os críticos anunciem o fim da moda italiana, os amantes da tradição irão abraçar os lançamentos de qualquer forma. A realidade é que o luxo vem se transformando. O dinheiro está mudando de mãos e os consumidores dos mercados mais maduros esperam novas propostas. Na França, um estilo de menos ostentação e mais qualidade e longevidade, ganha força. No Brasil, porém, o mercado de luxo é jovem e o estilo low-profile ainda não faz a cabeça do consumidor. Por aqui, os exageros da moda italiana, com seus brilhos, bordados e construções elaboradas, ainda encontram um porto seguro.