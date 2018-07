O problema do pensamento positivo

Muitas pessoas acham que o segredo do sucesso está em cultivar e manter persistentemente uma atitude otimista. Esta confiança no poder do pensamento positivo, expressa em vários graus de sofisticação, permeia toda e qualquer coisa, desde verdadeiros hinos afirmativos, como a canção Roar, de Katy Perry, até a sugestão da Clínica Mayo de que é possível melhorar a saúde eliminando a “reflexão negativa”.

Mas a verdade é que o pensamento positivo frequentemente constitui um obstáculo. Há mais de 20 anos, fiz um estudo no qual apresentei às mulheres inscritas num programa para perda de peso vários cenários resumidos e abertos a respeito de acontecimentos futuros - e pedi que elas imaginassem como se sairiam em cada um deles. Alguns destes cenários pediam que as mulheres imaginassem que tinham concluído com sucesso o programa; outros, pediam que elas imaginassem situações em que se sentiam tentadas a trapacear sobre sua dieta. Em seguida, pedi que classificassem seus pensamentos e imagens como positivos ou negativos.

Um ano mais tarde, verifiquei a situação das mulheres. Os resultados foram impressionantes: quanto mais elas se haviam imaginado de maneira positiva, menos peso haviam perdido.

Eu e meus colegas empreendemos desde então diversos estudos de follow-up, observando uma série de pessoas, inclusive crianças e adultos; cidadãos de diferentes países (Estados Unidos e Alemanha); e pessoas com vários tipos de desejos - estudantes universitários que queriam arranjar um encontro com alguma garota, pacientes que se submeteram a uma operação para a substituição de um osso na esperança de voltar a ficar de pé, universitários que acabavam de se formar e estavam à procura de um emprego, escolares que desejavam tirar boas notas. Em cada um destes estudos, os resultados foram claros: fantasiar sobre resultados positivos - ou seja, achar que realizariam facilmente seus desejos - não ajudou. Na realidade, impediu que essas pessoas atingissem seus objetivos.

Por que o pensamento positivo não funciona da maneira como imaginamos? Segundo as conclusões da nossa pesquisa, sonhar a respeito do futuro é um exercício que tem o poder de nos acalmar, reduzindo comprovadamente a pressão sistólica, mas também pode nos privar da energia de que necessitamos para tentar alcançar nossas metas.

Num estudo de 2011, publicado no Journal of Experimental Social Psychology, pedimos a dois grupos de universitários que escrevessem sobre o que as semanas seguintes lhes reservavam. Um dos grupos teria de imaginar que a próxima semana seria ótima. O outro grupo deveria escrever qualquer coisa que viesse à sua cabeça a respeito da semana seguinte. Os estudantes que haviam fantasiado de maneira positiva relataram que se sentiram menos energizados do que os do grupo de controle. Como pudemos documentar posteriormente, eles, além disso, continuaram tendo um desempenho mais fraco naquela semana.

O pensamento positivo engana nossa mente, levando-a a acreditar que já atingimos nosso objetivo, e relaxando a nossa disposição a persegui-lo.

Alguns críticos do pensamento positivo aconselharam as pessoas a deixar de lado as conversas otimistas, e a adotarem uma atitude realista refletindo sobre os desafios ou os obstáculos. Mas esta é uma medida excessivamente radical. Alguns estudos demonstraram que ela não apresenta um resultado muito melhor do que quando as pessoas alimentam fantasias positivas.

O que funciona melhor é uma estratégia híbrida que combina o pensamento positivo a uma atitude realista: você formula um desejo, e, por alguns minutos, imagina que este desejo se torna realidade, deixando sua mente vagar como quiser. Em seguida, por mais alguns minutos, reflete sobre os eventuais obstáculos que se interpõem à realização do seu desejo.

Este simples processo, denominado “mental contrasting”, literalmente, contrastar mentalmente nossos desejos, produziu resultados incríveis em experiências de laboratório. Quando os participantes fizeram este “mental contrasting” a respeito de desejos razoáveis, potencialmente realizáveis, sentiram-se mais energizados e obtiveram resultados melhores em comparação aos participantes que ou alimentaram fantasias positivas ou focalizaram apenas os obstáculos.

Quando os participantes “contrastam mentalmente” desejos não razoáveis ou que podem se realizar, eles se libertam mais facilmente destes desejos. O “contraste mental” serve de estímulo quando faz sentido buscar a realização de um desejo, e permite que abandonemos mais prontamente estes desejos quando não faz sentido, de modo a podermos perseguir outras ambições mais razoáveis.

Num estudo recente sobre alimentação saudável e exercício físico, dividimos os participantes em dois grupos. Os integrantes de um grupo realizaram o contraste mental e depois empreenderam um exercício de planejamento destinado a ajudá-los a superar todos os obstáculos do seu caminho. Quatro meses mais tarde, os membros deste grupo estavam trabalhando em dobro, semanalmente, em relação ao grupo de controle, e comendo consideravelmente mais hortaliças. Em outros estudos, concluímos que as pessoas que praticaram o contraste mental se recuperaram melhor de dores crônicas na coluna, passaram a comportar-se de maneira mais construtiva nos relacionamentos, a tirar notas melhores na escola e até controlavam melhor o stress no trabalho.

O pensamento positivo é prazeroso, mas isto não significa que seja bom para nós. Como acontece muitas vezes na vida, atingir os objetivos exige de nós uma estratégia que enfatiza o equilíbrio e a moderação, sem que pensemos simplesmente nas desvantagens sem que passemos a dar pulos de alegria.

Tradução de Anna Capovilla