O melhor da beleza do Grammy 2016

As cantoras, e melhores amigas, Selena Gomez e Taylor Swift chegaram juntas a premiação Foto: AFP PHOTO/ VALERIE MACON

A 58ª edição do Grammy Awards, o maior prêmio da indústria musical norte-americana, ocorreu na noite da última segunda, 15, e reuniu alguns dos maiores cantores do mundo.

Nesta edição, as celebridades preferiram produções menos conceituais, apostando no bom e velho vestido preto, como fizeram Adele, Tove Lo e Carrie Underwood, ou apostaram em cores pasteis, como Florence Welch e Ellie Goulding. Em um tapete vermelho em que os vestidos sóbrios foram a maioria, as celebridades ousaram nas maquiagens, apostando em esfumados poderosos, sombras metálicas e cabelos texturizados.

As fashionistas Zendaya e Kaley Cuoco deixaram o vestido de lado e cruzaram o red carpet de calças - a primeira com smoking DSquared2 e peruca, e Kaley com macacão branco de paetês Naeen Khan. O destaque da noite foi a dupla Taylor Swift, com conjunto Atelie Versace, de top vermelho e saia com fenda pink e chanel curtíssimo, e Selena Gomez, de longo Calvin Klein de paetês, madeixas soltas e make esfumado. Isso, sem contar a estrela Lady Gaga, que em tributo a David Bowie cruzou o red carpet com um look Marc Jacobs feito sob medida. Ela complementou o sobretudo azul royal com bordados, que lembram a roupa de Ziggy Stardust, com peruca ruiva e sombra azul metálica.