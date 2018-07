O maiô saiu da praia e ganhou as ruas. Aprenda a usar

A blogueira Luiza Brasil ensina a usar maiô no dia a dia. Foto: Reprodução/Facebook

Faz tempo que os maiôs deixaram de ser peças restritas às aulas de natação e ganharam versões descoladas, que são desfiladas nas praias e piscinas do mundo todo.

Porém, neste verão, a moda é usá-los não só como roupa de banho, mas também no dia a dia, mesmo em cidades que não são litorâneas. Dá para usar na festa de família, na balada com os amigos e até mesmo no escritório.

A blogueira do Mequetrefismos, Luiza Brasil, foi uma das precursoras do movimento 'roupa de praia onde quiser' e ensina que o maiô deve ser visto como uma peça neutra do guarda-roupa. "O maiô pode ser uma peça curinga do vestuário", explica Luiza. "Dependendo da composição, ele vai da praia até à alta costura."

A linha de Luiza Brasil tem peças em cores metalizadas e três tons de nude. Foto: Divulgação

Ligada nesta tendência, a blogueira se uniu à marca de moda praia Alea Atelier para lançar a coleção Beachrie, composta de três modelos de maiôs e um biquíni, cada um com duas tonalidades diferentes e preços que variam de R$ 145 a R$ 230. As peças estão à venda no Instagram e no site da marca.

Veja na galeria dicas para adotar o maiô.