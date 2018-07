O luxo sob encomenda

Sapatos Prada customizados: é possível escolher a sola, o couro e a cor Foto: Divulgação

As novidades para deixar os acessórios cada vez mais pessoais não param. Além de iniciais em bolsas, agora até sapatos poderão ser feitos sob medida. Você pode escolher a cor, o couro, o solado...

No Brasil, diversas grifes de luxo já oferecem o serviço de customização. Fendi e Valentino colocam iniciais, Goyard faz desenhos e pinturas em suas bolsas de acordo com o gosto do freguês e a Louis Vuitton, que tem uma loja conceito no shopping Cidade Jardim, em São Paulo, oferece serviço para escolher cores e couros de bolsas, além de também gravar iniciais.

Agora, a grife italiana Prada quer dar um passo além e sai na frente dos seus concorrentes de luxo. A partir de agosto, a marca oferecerá um serviço para fazer sapatos sob encomenda. A ação vem pra agradar consumidores mais exigentes que já não se contentam só com a costumização de acessórios, como as iniciais gravadas em pingentes da Fendi.

Bolsas Fendi que vêm com pingente para gravar as iniciais do nome Foto: Divulgação

O primeiro modelo que entrará na brincadeira é o clássico brogue. Serão 32 opções de cores e couros e mais algumas para a sola. Além disso, será possível colocar as iniciais. Por enquanto, não há previsão de o serviço desembarcar por aqui. Ele estará disponível em alguns países da Europa e EUA, por em torno de 740 libras ou 2 800 reais.

O modelo é uma ótima opção para quem quer montar uma produção mais cool e é o típico acessório amado pelos cliques de fotógrafos de streetstyle. Por isso, além de uma boa quantia em dinheiro, quem quiser adquirir o brogue exclusivo terá que ter muita personalidade. E também esperar 60 dias, que é o tempo que demora para ele ficar pronto.