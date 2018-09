Figurino deste patinador artístico inspirado na galáxia chama atenção de internautas

Adam Rippon usou um look criado pelo designer Braden Overett Foto: James Hill/The New York Times

O patinador artístico Adam Rippon fez história nesta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno ao se tornar o primeiro medalhista americano abertamente gay na competição. Além de sua medalha de bronze, outro detalhe da noite de terça-feira, 13, chamou bastante atenção: o figurino de Adam. A blusa justa, com cores como azul, branco e cinza, parecia imitar uma galáxia.

A peça foi criada por Braden Overett, um ex-patinador que se tornou designer da marca atlética Veretto Sport. De acordo com o site da Elle norte-americana, Overett levou três semanas para finalizar a roupa, que contou com milhares de cristais Swarovski para garantir o brilho intenso no ringue de patinação. O modelo agradou os seus fãs nas redes sociais. No Twitter, uma usuária comentou: "Adam Rippon possui Swarovskis o suficiente para deixar uma drag queen com inveja (e isso é uma ótima coisa)". Outra fã ainda disse: "Seria Adam Rippon a pessoa mais linda da América do Norte? Estou tentando não deixar o brilho dos Swarovskis cegar o meu julgamento, mas acho que sim". Até mesmo repararam em como o patinador está investindo cada vez mais em cristais em seu figurino em comparação com as suas últimas apresentações: