O guia do armário cápsula: aprenda como aderir à prática sustentável

Organizar um guarda-roupa cápsula pode ser um desafio, mas promete facilitar a hora de montar looks Foto: Instagram/ Caroline Joy Rector

Mas, adaptar um guarda-roupa para se tornar cápsula pode ser um verdadeiro desafio. “Requer planejamento, foco e mudança de comportamento”, explica a personal stylist Marina Santa Helena. O ideal é que as peças possam combinar entre si, de forma que as possibilidades de looks sejam bem amplas, mesmo com menos produtos.

“É preciso sentar, refletir sobre seu estilo de vida, sobre os lugares em que você transita, pensar que mensagens de estilo você quer passar para o mundo nessas ocasiões e juntar referências”, diz Marina.

O primeiro passo para investir em um armário cápsula é identificar que peças são essenciais na sua vida e garantir que elas sejam de qualidade, porque vão ser constantemente usadas, e isso requer durabilidade. Sapatos, bolsas e acessórios também devem ser incluídos na conta de produtos, porém meias e lingerie não, afinal, são trocadas todos os dias.“O ideal é calcular a quantidade com base na frequência que você lava esse tipo de peça”, afirma a stylist. Roupas que sejam repetidas como, por exemplo, diversas calças pretas, podem ser doadas ou vendidas. Porém, roupas de estação, como casacos pesados ou vestidos muito leves, devem ser guardadas para quando o tempo mudar. Uma boa dica é repensar o que foi escolhido a cada três meses. “Assim é possível avaliar o que deu certo e o que deu errado no seu guarda-roupa cápsula”.

Uma publicação compartilhada por Caroline Joy Rector (@caroline_joy) em Mar 15, 2017 às 4:58 PDT

Manter um guarda-roupa cápsula é uma prática que traz muitos benefícios que vão além da sustentabilidade. “Menos stress, menos gastos, mais tempo”, enumera a stylist. “É possível reduzir em menos da metade o tempo que se gasta escolhendo roupa em frente ao espelho de manhã”. E até o bolso sente a mudança. “Quando se pensa de forma mais consciente sobre seu estilo, dá economizar bastante e, portanto, investir em peças duráveis e de maior qualidade – ou em qualquer outra coisa”.