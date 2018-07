O guarda-roupa fashion e exclusivo de Bruce Wayne, o Batman

Em “Batman vs. Superman: A Origem da Justiça”, o bilionário de Gotham City, Bruce Wayne, tem o figurino assinado pela Gucci Foto: Divulgação

Sem o traje tradicional de morcego, o super-herói Batman, em sua versão humana, tem um guarda-roupa bem fashion em “Batman vs. Superman: A Origem da Justiça”, que estreia no Brasil nesta quinta-feira, 24. No filme, o bilionário de Gotham City, Bruce Wayne, interpretado por Ben Affleck, tem o figurino todo confeccionado pela grife italiana Gucci. Em conjunto com o figurinista Michael Wilkinson, o estilista Alessandro Michele e sua equipe elaboraram ternos, camisas, gravatas, lenços de bolso, sapatos, cintos, casacos e uma jaqueta de couro feitos sob medida para Bruce Wayne. Alguns itens, como abotoaduras e prendedores de gravata, foram personalizados com as iniciais “BW”.

Fora das telas, Ben Affleck também tem aparecido nas pré-estreias do filme vestido com peças Gucci confeccionadas sob medida. Em Nova York, o modelo escolhido foi um terno verde-escuro com uma camisa azul clara, gravata de cashmere marinho e sapatos marrom. Em Londres, o mesmo modelo foi escolhido, desta vez em azul-marinho com a gravata verde petróleo. Os ternos são da linha Formal Wear da grife.

Em outros filmes da franquia, o guarda-roupa do personagem sempre chamou atenção. Quando interpretado por Christian Bale, em "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge", por exemplo, o estilista Giorgio Armani assinou os ternos feitos sob medida para Wayne. Em “Batman vs. Superman: A Origem da Justiça”, como o nome sugere, o mundo verá pela primeira vez no cinema uma batalha entre os dois heróis.