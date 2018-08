O filho de Snoop Dogg trocou o futebol americano pela moda

Cordell Broadus tem 21 anos e recentemente trocou os campos pelas passarelas Foto: Andrew White/The New York Times

Nome: Cordell Broadus

Idade: 21

Nascido em: Diamond Bar, um subúrbio de Los Angeles, California

Residência: um apartamento de 167 m² e dois quartos em Westwood, Los Angeles

Escalada para a fama: O segundo filho do rapper Snoop Dogg, Broadus deixou um futuro promissor no futebol americano (ele era recebedor no time da UCLA) para trabalhar com moda. Ele deu uma pausa nos estudos na faculdade da Universidade da Califórnia e, em fevereiro, desfilou para Tommy Hilfiger e recentemente estrelou campanhas das marcas Kenneth Cole e MCM Worldwide.

O início: Em 2016, Broadus compareceu em um evento beneficente da Smile Train, sediado por Quincy Brown (filho de Sean Combs) e a modelo e atriz Karrueche Tran. Enquanto estava com seus amigos, ele foi abordado pelo agente de Train, que o convidou para ir à agência para falarem sobre modelos. "Nem precisei pensar", disse Broadus. "Eles começaram a me falar sobre a quantia de dinheiro que você faz nos trabalhos. Eu sou um homem de negócios. Você pode fazer uma campanha e ganhar 50 mil dólares. Eu tinha 18 anos e só ouvia. Karrueche tinha acabado de comprar uma Maserati."

Último projeto: Em 2017, durante a semana de moda organizada pela Made em Los Angeles, Broadus lançou uma coleção cápsula com a Joyrich, uma marca de roupas brilhantes de LA, composta de roupões de banho azuis e jaquetas de pele falsa, que foram inspiradas em seu pai. Sua próxima colaboração com a empresa será um tributo ao atleta Allen Iverson. "As roupas serão inspiradas em como eu acredito que ele moldou a cultura do basquete e da moda urbana", explica.

Próximos planos: Broadus planeja colocar em prática seu curso de cinema dirigindo um filme promocional da Kangol sobre Nova York, que irá estrear em novembro no Complex Con. "É um lugar legal para jovens millennials que procuram um propósito na vida", ele disse. "Adoraria colocar em destaque os trabalhadores. É como eu vou escolher o elenco."

De pai para filho: Mesmo que Broadus fosse um ótimo atleta, ele admite agora que a moda é sua verdadeira paixão, e que ele jogava para agradar seu pai. "Eu joguei para criar uma relação com ele", disse. "Pensei que era a única maneira de ele me amar. Mas hoje sei que ele me ama pelo o que sou e eu devia me amar."