O figurino cool e realista de Mickey, protagonista da série 'Love'

O seriado 'Love' é sobre o complicado relacionamento entre Mickey e Gus Foto: Suzanne Hanover / Netflix

A personagem Mickey (Gillian Jacobs), da série Love, da Netflix, tem o estilo da maioria das californianas (a história se passa em Los Angeles). Seus looks têm pegada fashionista e estão alinhados com as últimas tendências, mas a atitude diz que ela é descolada demais para ligar. "Quando começamos a pensar em quem Mickey seria, antes do começo da primeira temporada, minha ideia era de algo como uma Alexa Chung de ressaca", disse a figurinista Jennifer Eve ao portal americano Fashionista.

O guarda-roupa da personagem pode ser copiado por qualquer garota de 20 e poucos anos. Ela usa muitas camisetas, calças e saias jeans, tênis e botinhas, mas às vezes aposta em vestidos mais vistosos. "O conceito é que ela, provavelmente, tem um ou dois cartões de crédito e às vezes diz 'ferre-se', e compra uma peça mais cara", explicou Jennifer.