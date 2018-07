O estilo sóbrio e contemporâneo de Emmanuel Macron

Aos 39 anos, Emmanuel Macron pode se tonar o mais jovem presidente da França Foto: Pierre Terdjman/The New York Times

O ex-ministro da Economia Emmanuel Macron e candidato do movimento En Marche! é a grande surpresa da eleição francesa. Se vencer o segundo turno, que ocorre no dia 7 de maio, será o presidente mais jovem da França, com 39 anos. Durante a corrida presidêncial, seus looks chamaram a atenção. Ele mostrou predileção por gravatas finas, colarinho italiano e ternos justos, que deixam o punho das camisas à mostra. Para Sylvain Justum, editor de moda da revista GQ Brasil, a escolha dos elementos é " uma atualização de códigos tradicionais que está em perfeita sintonia com a sua idade e valores".

Em contrapartida, outros detalhes, como o corte de cabelo e os sapatos impecáveis, são clássicos. "Mostram a evolução sem abalar as estruturas", explicou o jornalista. Veja na galeria.