O couro elaborado de Patrícia Viera

Estilista carioca faz apresentação informal e apresenta coleção forte no quarto dia da SPFW Foto: Nilton Fukada/Estadão

Essa foi a primeira vez que a estilista carioca se apresentou em São Paulo. Nos bastidores, ela estava tranquila, mas com uma "cola" na mão daquilo que iria dizer em seu desfile-apresentação. "Mostrar a coleção aqui é como se fosse prova final da escola", brincou ela.

Ao lado do stylist Felipe Veloso, com quem trabalha há cinco anos, ela contou sobre o processo criativo da marca e as inspirações para essa coleção ao enquanto as modelos entravam para mostrar os looks.

No DNA de Patrícia, peças irreverentes, que aliam conforto e técnica. Inspirada na arquitetura de Frank Lloyd Wright e no design escandinavo, a estilista criou um inverno repleto de referências geométricas e texturas.

O resultado foi uma série de vestidos acinturados, estampados com florais e desenhos geométricos. Outro recurso bastante utilizado foi o aplique com pedrarias, que valorizam o couro e dão movimento ao tecido, que é fino e leve.

O verniz aparece sobre o couro de crocodilo, que dá um efeito imediato de plasticidade, cheio de impacto.