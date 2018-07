'O Brasil não tem know-how para produção'

O estilista Ricardo Almeida em sua loja no rua Bela Cintra, em São Paulo Foto: Eliaria Andrade/Estadão

Ele é referência nacional em moda masculina. Aos 59 anos e com mais de 10 lojas espalhadas pelo Brasil, Ricardo Almeida sabe unir elegância, conforto e modernidade em alfaiataria. Autodidata, o estilista veste políticos, como o ex-presidente Lula, artistas, empresários e se orgulha muito disso: em sua loja, nos Jardins, há quadros e mais quadros com fotos de famosos como Raul Cortez, Rodrigo Santoro e até de Gisele Bündchen usando suas peças.

O estilista, que começou a trabalhar com 14 anos na loja de cama, mesa e banho da família, entrou para o ramo da alfaiataria após se aventurar em reformas e revendas de motocicletas. "Depois disso, montei minha primeira loja de roupas em 1991. Comecei com uma linha de ternos diferentes do que havia no mercado", conta. E foi assim, sempre preocupado em se diferenciar, que Ricardo alcançou o sucesso e se tornou referência no ramo. Hoje, além da alfaiataria, o estilista cria camisetas, polos, jeans e calçados, e também voltou a desenvolver vestuário feminino, segmento que tinha deixado de lado por alguns anos. "Voltei a investir em peças femininas porque eu acho que a alfaiataria para as mulheres está muito carente no Brasil."

Recentemente, o estilista lançou sua coleção de verão 2015 para o público feminino e masculino. O mote da estação foi criar peças em tecidos leves e nas cores fortes para os homens: limão, vermelho, azul e roxo. Para as mulheres, o foco é o minimal chic, com tecidos naturais como o linho, algodão, seda e chamois. A cartela de cores solar foi inspirada no ritmo de um dia de verão.

A seguir, Ricardo Almeida fala ao Estado sobre seu início de carreira e explica porque prefere fazer suas peças fora do Brasil:

Quando começou sua carreira de estilista?

Minha família tinha uma loja de roupa de cama mesa e banho. Aos 14 anos eu já trabalhava na loja e foi onde eu tive uma boa noção do que era fazer compras, estoque, controlar entrada e saída de produto... toda a parte operacional de uma loja. Saí da loja do meu pai com 19 anos para reformar e vender motocicleta de forma particular, não tinha loja. Aí depois eu fui trabalhar como representante de vendas.

Como a alfaiataria entrou em sua vida?

Quando abri minha loja, em 1991, comecei a montar uma linha de ternos diferente do que o mercado tinha, por isso sempre tive um posicionamento bom, não vendia algo que qualquer um podia fazer. Agora, de um tempo para cá, estamos dando mais foco para as camisetas, polos, jeans. Montei também uma fábrica de sapatos e de tênis. As camisetas eu faço fora do Brasil, no Peru. Lá eles produzem o algodão pima, o melhor do mundo. As gravatas e as malhas de cashmere eu mando produzir na Itália.

Por que você prefere produzir na Itália?

Porque aqui no Brasil é difícil arrumar alguém para confeccionar. Além de caro, o Brasil não tem o know-how que o pessoal tem lá fora. Para eu montar a alfaiataria, fiz uma fábrica nova em 2010 com todo o maquinário mais moderno que existe hoje. Na Europa, o pessoal faz isso há muito tempo, então acho melhor ainda produzir algumas coisas lá e montar o que eu posso aqui. Os italianos respiram moda há muito tempo, por isso que é muito mais fácil desenvolver lá do que aqui.

O mote da estação foi criar uma coleção com peças em tecidos leves e para os homens Foto: Eliaria Andrade/Estadão

Você acha que os italianos se vestem melhor do que os brasileiros?

Acho que o brasileiro ainda está aprendendo. A cultura da alfaiataria é feita na Europa. O Brasil se espelha na moda italiana, europeia, mas tem condição de ter uma boa roupa, tanto é que estou aqui e hoje nós brigamos com marcas internacionais. Tenho clientes de fora que vêm comprar com a gente. Não tenho medo de marca estrangeira. Já fiz mais de 25 mil moldes sob medida, sei que eu tenho muito know-how. Eu teria medo se eu não pudesse importar. Se eu fosse depender só da indústria nacional, aí eu teria medo. Minha maior frustração antes era não ter produtos de fora para fazer minhas roupas.

Você sempre criou para o público masculino?

Não. Quando eu comecei, eu fazia para o público masculino e feminino. Antes eu vendia para várias lojas e existia muito mais lojas femininas do que masculinas, assim como é hoje. Então, eu tinha uma coleção maior feminina porque você tem que ter mais modelos. A minha ideia, quando eu montei loja, era fazer uma calça feminina extremamente sensual, só que essa roupa chamava muito a atenção e, por isso, toda hora eu tinha que fazer novos modelos. Isso tomava muito meu tempo e não compensava, então eu acabei pensando em não fazer mais feminino.

E agora você voltou a criar roupas para mulheres...

Sim, porque acho que é um mercado que ainda vai crescer muito. Voltamos a investir no feminino porque acho que a alfaiataria para as mulheres está carente no Brasil.

O que mudou?

Hoje a mulher sai para trabalhar e precisa de uma roupa dentro dessa linha e poucas marcas conseguem fazer uma boa alfaiataria. Nós estamos investindo muito em coisas novas e as marcas nacionais e mundiais estão em crise, então acabam investindo no básico, no arroz com feijão, no cinza, no azul, preto. Nós temos uma infinidade de produtos com muito mais cores e padronagens diferentes do que se encontra lá fora.

Você vestia o ex-presidente Lula. Você seguia alguma norma devido ao cargo que ele ocupava?

Eu fiz a roupa dele do mesmo jeito que eu faço para todo mundo. Faço roupa para deixar a pessoa mais magra e mais alta. Esse é o meu primeiro modo de olhar uma roupa: com ela, o homem vai ficar mais elegante, alto e magro.

Quais são as peças chaves para um guarda-roupa masculino?

Um bom paletó, camisa branca, uma calça preta, uma calça jeans e um sapato de amarrar preto.

E quais não podem existir?

Peças exageradas. Ou exagero de proporção ou de padronagem. Algo que chame a atenção pelo errado e não pelo certo.

Quantas lojas você tem hoje? Você trabalha com franquias?

10 masculinas e 1 feminina e estamos abrindo mais 3. Todas no Brasil. Não temos franquias. A ideia é termos 30 lojas nos próximos 3 anos.

É verdade que nunca se deve abotoar o último botão do paletó?

É verdade! Todo botão abaixo da linha da cintura não abotoa. Nem do paletó e nem do colete.