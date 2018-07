O beabá dos pincéis de maquiagem

O maquiador Vito Mariella, do Liceu de Maquiagem, indica como e onde usar cada pincel Foto: Eliaria Andrade

O mundo da beleza é mágico: com apenas alguns toques de um pincel é possível transformar a expressão facial, aliviar sinais da idade ou criar personagens. E o fato é que aprender pequenos truques de maquiagem está cada vez mais fácil, com direito a tutoriais na internet e gurus do YouTube que ensinam a melhor maneira de aplicar a base ou o blush. Para facilitar ainda mais o processo, conversamos com o maquiador Vito Mariella, do Liceu de Maquiagem, espaço criativo que mistura escola e salão de beleza localizada em São Paulo. Aqui ele conta quais são os dez pincéis que toda mulher deve ter e como usá-los a nosso favor:

Os principais pincéis para obter uma maquiagem dos sonhos Foto: Eliaria Andrade/Estadão

1 – Achatado e um pouco mais duro, esse pincel tem cerdas artificiais e é ideal para aplicar hidratante, primer e base líquida ou cremosa.

2 – Com dois tipos de fibra, uma natural e uma sintética, esse pincel espalha melhor os produtos já aplicados e deixa a pele mais uniforme. Serve para esfumar a base, dando um efeito natural ao acabamento.

3 – Igual ao pincel de base, mas em escala menor. Aplica a sombra de maneira uniforme, mas não é a melhor para espalhar. Então só utilize-o para depositar o produto, cremoso ou em pó, na pálpebra.

4 – Mais fofo e cheio que os outros, esse é ideal para esfumar a sombra, criando um efeito degradê entre as cores. Normalmente é de fibra natural, o que ajuda na hora de espalhar o produto.

5 – Parece uma caneta, já que tem uma a extremidade pontuda para alcançar regiões menores. Também pode ser usado para esfumar traços de lápis e fazer pontos de luz, como o canto interno do olho.

6 – Essencial para pentear a sobrancelha, seja para tirar o excesso de gel ou colocar os pelos no lugar.

7 – O sétimo essencial é o pincel de blush. Segundo o maquiador, a melhor opção é aquele com cerdas mais estreitas e macias, porque facilita o controle da área alcançada pelo produto, que não deve ser muito grande.

8 – Pode ser uma alternativa para o blush, mas é ideal para fazer o contorno do rosto, porque encaixa na posição correta ao aplicar o produto, dado seu formato, e ao mesmo tempo já esfuma.

9 – Batons escuros podem ser aplicados com esse pincel mais fino com a ponta arredondada, que cria um delineado perfeito nos lábios.

10 – Para preencher a sobrancelha, use um pincel chanfrado, que tem o recorte ideal para a área.