NYX promove aulas gratuitas de maquiagem para pele negra

Daniela da Mata comanda a DaMata Makeup Foto: Instagram.com/damatamakeup

Para anotar na agenda: a marca de maquiagem NYX Professional Makeup irá realizar três aulas de maquiagem para pele negras.

Os eventos, que serão 100% gratuitos, irão ocorrer nas lojas da marca no Brasil, a primeira no Shopping Pátio Paulista, em São Paulo, no dia 23 de julho às 17h. E depois no Rio de Janeiro, no Barra Shopping (24 de julho às 17h) e no Shopping Rio Sul (25 de julho às 16h).

As aulas serão ministradas pela influenciadora Daniela da Mata, que comanda a DaMata Makeup, a primeira escola de maquiagem para pele negra. Os participantes terão desconto de 15% na loja após o evento.